Riunione straordinaria della Lega calcio per il recupero di Fiorentina-Inter, prime date utili a Febbraio

Lega Serie A ha in programma oggi un consiglio straordinario per fissare la data del recupero della partita tra Fiorentina e Inter, prima sospesa al minuto 17 a seguito del malore occorso a Bove, e po...

Lega Serie A ha in programma oggi un consiglio straordinario per fissare la data del recupero della partita tra Fiorentina e Inter, prima sospesa al minuto 17 a seguito del malore occorso a Bove, e poi definitivamente rinviata a data da destinarsi. Si riprenderà dal minuto dell'interruzione, ma quando sarà finita la gara? Come raccolto dalla redazione di TMW, è praticamente impossibile che la sfida si possa recuperare nel 2024. A meno di clamorose sorprese, si slitterà di almeno due mesi, ovvero a febbraio. Le prime date utili potrebbero essere 5 o 26 febbraio. Ci sono i quarti di finale di Coppa Italia, se le due squadre venissero eliminate sarebbe semplice trovare una data, ma potrebbero essere papabile anche nel caso in cui dovessero avanzare. Ci sarebbero ovviamente da considerare gli impegni degli eventuali avversari e degli altri club coinvolti.

Un’altra data possibile potrebbe essere il 12 febbraio se sia Inter che Fiorentina si qualificano tra le prime otto di Champions e Conference League, evitando gli spareggi. Potrebbe essere la data migliore per tutti, ma servirà ovviamente attendere che si concluda la prima fase delle coppe europee prima di poter decidere. Vista la grande quantità di variabili in campo è dunque difficile aspettarsi una data certa già domani. Occorrerà aspettare e vedere il cammino nelle coppe delle due squadre. L’unica certezza è che sarà quasi impossibile trovare una data utile prima del mese di febbraio. Lo scrive Tuttomercatoweb

MALORE BOVE

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