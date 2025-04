Sabato i funerali del Papa, Lazio-Parma verso il rinvio. Le partite della Domenica si dovrebbero giocare

L’annuncio del Vaticano, che ha programmato per la mattinata di sabato (26 aprile) i funerali di Papa Francesco, morto a 88 anni nel giorno di Pasquetta, apre un punto interrogativo su una delle gare di Serie A previste per quel giorno e che va verso il rinvio come accaduto a quelle di ieri (lunedì 21 aprile, giorno del decesso del Pontefice). L’ipotesi di uno slittamento riguarda Lazio-Parma in programma sabato 26 aprile (ore 20:45) nella Capitale dove sono attesi migliaia di fedeli e pellegrini, ma anche numerosi capi di stato e di governo, per l’ultimo saluto a Papa Francesco.

Anche per motivi di ordine pubblico prende così corpo l’ipotesi (manca solo l’ufficialità) del rinvio della sfida dell’Olimpico al lunedì (e non alla domenica, giorno in cui a Roma è in programma il ‘Giubileo dei Giovani’ con più di 100mila persone in arrivo per l’occasione). La Lazio intanto deve già recuperare la partita di Marassi contro il Genoa, inizialmente programmata nel giorno di Pasquetta e rinviata a domani (mercoledì 23 aprile) a causa della morte del Papa.

Una data che è stata contestata dalla Lazio con una lettera di protesta firmata dal presidente Claudio Lotito, le cui rimostranze non sono però state accolte dalla Lega di Serie A che ha deciso di confermare la data di domani, la prima utile per garantire la regolarità del campionato con il recupero in contemporanea delle quattro partite rinviate. Lo scrive il Corriere Dello Sport