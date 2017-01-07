Rischio rinvio per Pescara - Fiorentina. La squadra viola potrebbe non partire

La decisione sarà presa già nella giornata di oggi. Causa neve arrivare nel capoluogo abruzzese è assai complicato

Causa neve nella città abruzzese la partita in programma domani a Pescara tra la squadra di casa e la Fiorentina potrebbe non disputarsi ed essere rinviata a data da destinarsi. La decisione però verrà presa già nella giornata di oggi. Raggiungere il capoluogo dell'Abruzzo non è facile e molti treni sono bloccati. La Fiorentina aspetta comunicazioni e attende. Proprio il treno è il mezzo con cui la truppa gigliata aveva scelto per spostarsi a Pescara.