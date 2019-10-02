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ACF, il presidente Commisso esprime il proprio cordoglio alla famiglia Squinzi

Il Presidente Commisso e tutta la Fiorentina esprimono il più sentito cordoglio e le più sincere condoglianze alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi, uomo di gr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 23:50
ACF, il presidente Commisso esprime il proprio cordoglio alla famiglia Squinzi -
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Il Presidente Commisso e tutta la Fiorentina esprimono il più sentito cordoglio e le più sincere condoglianze alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi, uomo di grande umanità e dirigente di riferimento per tutta l’imprenditoria italiana.

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