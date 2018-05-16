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Ex viola, Squinzi su Babacar: "Mi ha deluso"

In una lunga ed interessante intervista alla Gazzetta dello Sport. il patron del Sassuolo Squinzi ha parato pure del'ex viola Babacar: "Devo dire che in questa stagione è mancato il centravanti: in ta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2018 12:05
Ex viola, Squinzi su Babacar: "Mi ha deluso" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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In una lunga ed interessante intervista alla Gazzetta dello Sport. il patron del Sassuolo Squinzi ha parato pure del'ex viola Babacar: "Devo dire che in questa stagione è mancato il centravanti: in tal senso Babacar mi ha deluso”. Il patron si è già pentito della cifra sborsata alla Fiorentina per l'acquisto del senegalese?

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