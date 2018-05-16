Ex viola, Squinzi su Babacar: "Mi ha deluso"

In una lunga ed interessante intervista alla Gazzetta dello Sport. il patron del Sassuolo Squinzi ha parato pure del'ex viola Babacar: "Devo dire che in questa stagione è mancato il centravanti: in ta...

In una lunga ed interessante intervista alla Gazzetta dello Sport. il patron del Sassuolo Squinzi ha parato pure del'ex viola Babacar: "Devo dire che in questa stagione è mancato il centravanti: in tal senso Babacar mi ha deluso”. Il patron si è già pentito della cifra sborsata alla Fiorentina per l'acquisto del senegalese?