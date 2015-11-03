Notizie Babacar Sassuolo Fiorentina

Vi ricordate di Diego Falcinelli, l'eroe della salvezza del Crotone? È flop anche nel Perugia
06 marzo 2020 13:43
Ex viola, Squinzi su Babacar: "Mi ha deluso"
16 maggio 2018 12:05
Di Marzio: "10 milioni alla Fiorentina per Babacar e Falcinelli a Firenze in prestito con diritto di riscatto"
31 gennaio 2018 08:53
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