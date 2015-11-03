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Notizie Babacar Sassuolo Fiorentina

Vi ricordate di Diego Falcinelli, l'eroe della salvezza del Crotone? È flop anche nel Perugia

06 marzo 2020 13:43

Ex viola, Squinzi su Babacar: "Mi ha deluso"

16 maggio 2018 12:05

Di Marzio: "10 milioni alla Fiorentina per Babacar e Falcinelli a Firenze in prestito con diritto di riscatto"

31 gennaio 2018 08:53

Corriere Dello Sport, Babacar al Sassuolo e Falcinelli alla Fiorentina. Conguaglio a favore dei viola, le cifre dell'affare...

31 gennaio 2018 08:45

Gazzetta Dello Sport, Babacar per sostituire Politano al Sassuolo. Il corteggiamento continua. Dabo ormai ci siamo. 4 milioni al Saint-Etienne...

30 gennaio 2018 08:40

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