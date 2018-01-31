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Di Marzio: "10 milioni alla Fiorentina per Babacar e Falcinelli a Firenze in prestito con diritto di riscatto"

https://twitter.com/DiMarzio/status/958511727183892481Questo il tweet del noto intermediario di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che racconta le cifre per Babacar al Sassuolo e Falcinelli alla Fiore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 08:53
Di Marzio: "10 milioni alla Fiorentina per Babacar e Falcinelli a Firenze in prestito con diritto di riscatto" -
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Questo il tweet del noto intermediario di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che racconta le cifre per Babacar al Sassuolo e Falcinelli alla Fiorentina. Come si evince dal testo, 10 milioni per i viola e Falcinelli in prestito con diritto di riscatto...

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