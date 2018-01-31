Corriere Dello Sport, Babacar al Sassuolo e Falcinelli alla Fiorentina. Conguaglio a favore dei viola, le cifre dell'affare...
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport è ormai fatta per il passaggio di Babacar al Sassuolo e di Falcinelli alla Fiorentina. L'offerta dei neroverdi per Babacar è d...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 08:45
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport è ormai fatta per il passaggio di Babacar al Sassuolo e di Falcinelli alla Fiorentina. L'offerta dei neroverdi per Babacar è di 9 milioni di euro più 3 di bonus con 4 anni di contratto al giocatore senegalese per 2 milioni a stagione. Falcinelli arriverà in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro.