Corriere Dello Sport, Babacar al Sassuolo e Falcinelli alla Fiorentina. Conguaglio a favore dei viola, le cifre dell'affare...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport è ormai fatta per il passaggio di Babacar al Sassuolo e di Falcinelli alla Fiorentina. L'offerta dei neroverdi per Babacar è d...

A cura di Redazione Labaroviola 31 gennaio 2018 08:45

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