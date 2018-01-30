Gazzetta Dello Sport, Babacar per sostituire Politano al Sassuolo. Il corteggiamento continua. Dabo ormai ci siamo. 4 milioni al Saint-Etienne...
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport nella sezione dedicata al calciomercato, si parla ancora di un corteggiamento del Sassuolo per Khouma El Babacar. Il giocatore...
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport nella sezione dedicata al calciomercato, si parla ancora di un corteggiamento del Sassuolo per Khouma El Babacar. Il giocatore piace tanto alla squadra emiliana che lo prenderebbe per sostituire l'uscente Politano in direzione Napoli che, dopo aver fallito l'ingaggio di Verdi punta su di lui...
Si prosegue nelle pagine successive citando ancora Dabo che ormai sembra ad un passo dal vestire la maglia viola per una cifra di circa 4 milioni di euro, Il giocatore arriva dal Saint-Etienne.