di Chiara Cianferoni

Era il 31 gennaio del 2018 quando la Fiorentina decise di annunciare l’arrivo dell’attaccante Diego Falcinelli in prestito temporaneo con diritto di riscatto dal Sassuolo in cambio ai neroverdi sarebbe stato girato El Khouma Babacar in prestito con diritto di riscatto obbligatorio.

Ma purtroppo la sua esperienza a Firenze fu breve perchè il calciatore nato a Marsciano non segnerà nemmeno un gol in 12 presenze con la maglia viola e deluse notevolmente le sue aspettative. Anzi, farà anche rimpiangere Babacar che tutto sommato i sui gol li aveva sempre realizzati anche partendo dalla panchina.

Adesso Falcinelli è attualmente in prestito al Perugia in Serie B dal Bologna che detiene il suo cartellino. Il Bologna credeva in lui e l’ho comprò dal Sassuolo dopo la brutta esperienza con la Fiorentina ma nemmeno lì esplose. Al Perugia ha segnato solamente un gol in campionato.

Fu un altro flop di Pantaleo Corvino che non riuscì a portare a Firenze un vero bomber per aiutare la squadra viola a raggiungere l’Europa League.