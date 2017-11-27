Scossa in casa Sassuolo prima della partita contro la Fiorentina, Squinzi esonera Cristian Bucchi
Scossa anche in casa Sassuolo dove il patron Squinzi ha deciso di esonerare Bucchi dopo la sconfitta contro il Verona in casa. Questo il comunicato del club:“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2017 11:18
Scossa anche in casa Sassuolo dove il patron Squinzi ha deciso di esonerare Bucchi dopo la sconfitta contro il Verona in casa. Questo il comunicato del club:
“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato mister Cristian Bucchi dall’incarico di allenatore della prima squadra. A mister Bucchi vanno i più sentiti ringraziamenti per la professionalità e la passione dimostrate in questi mesi a Sassuolo”.