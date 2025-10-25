25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:56

Lutto nel giornalismo fiorentino: ci ha lasciato Raffaello Paloscia, penna illustre del mondo viola

Redazione

25 Ottobre · 20:28

Aggiornamento: 25 Ottobre 2025 · 20:28

di

Il cordoglio della redazione di Labaro viola sulla scomparsa di Raffaello Paloscia che ci ha lasciato oggi all'età di 97 anni

Si è spento in data odierna Raffaello Paloscia, storico giornalista sportivo morto oggi alla veneranda età di 97 anni. Dopo una lunga carriera a raccontare le vicende del club viola. Aveva cominciato la carriera al Corriere dello Sport nel 1950 per arrivare ala Nazione dov’è stato capo della redazione sportiva per gran parte della carriera. Due anni fa è stato insignito della “Penna d’oro” e nel 2022 è entrato nella Hall of Fame del Museo Fiorentina come ambasciatore.
Le più sentite condoglianze alla famiglia Paloscia da parte dell’intera redazione di Labaro viola.

