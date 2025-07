Lutto in casa Fiorentina. Ci lascia Celeste Pin, ex difensore e bandiera della Fiorentina. Aveva 64 anni

Un terribile lutto ha colpito l’ambiente Fiorentina: è morto Celeste Pin, ex difensore Viola, all’età di 64 anni. L’uomo si sarebbe tolto la vita martedì 22 luglio nella sua abitazione di Firenze. A dare l’allarme un parente che non l’aveva più sentito. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia. Pin è stato anche un dirigente sportivo e per anni da giocatore è stato la bandiera della Fiorentina dopo aver esordito da professionista nel Perugia. Oltre alla maglia Viola, nella sua carriera ha vestito anche quella di Verona e Siena.

La Redazione di Labaro Viola si stringe al dolore della famiglia e dei cari. Riposa in pace Celeste.