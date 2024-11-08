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Lutto per Ikonè, è scomparso il padre Gilbert. Le condoglianze di Commisso e della Fiorentina

Una brutta notizia in casa Fiorentina. Dolore per la scomparsa del padre di Jonathan Ikonè

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2024 19:36
Lutto per Ikonè, è scomparso il padre Gilbert. Le condoglianze di Commisso e della Fiorentina -
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La Fiorentina, attraverso i canali ufficiali del club, ha espresso le condoglianze nei confronti di Jonathan Ikonè per la scomparsa di suo padre Gilbert. 

"Il Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine, la dirigenza, la società, la squadra e lo staff tecnico della Fiorentina si stringono attorno a Jonathan Ikonè per la scomparsa del padre Gilbert ed esprimono le più sincere condoglianze alla famiglia del calciatore viola."

Ikonè tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato una storia con il gol realizzato ieri contro l'APOEL in Conference League e lo ha dedicato proprio al padre con alcune parole in lingua francese.

L'ANALISI DI ENZO BUCCHIONI

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