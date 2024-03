Scomparso l’autore di Dragon Ball, anche il calcio italiano lo ha voluto ricordare

Per milioni di appassionati, quello odierno è stato un risveglio doloroso e ancora difficile da accettare. Nella prima mattina italiana è stata diffusa la notizia della morte di Akira Toriyama, autore di Dragon Ball e padre del manga shonen moderno. A unirsi al cordoglio di rispetto di colleghi e appassionati è stato anche il mondo del calcio. Dragon Ball è stato parte integrante della vita di tutti i ragazzini nati tra gli anni Novanta e i decenni successivi. Il successo dell’indimenticabile epopea di Goku è arrivato a sfiorare ogni singolo ambito della cultura moderna, dal vestiario, agli accessori fino a videogiochi e prodotti più ricercati destinati ai collezionisti. Negli anni abbiamo visto i più forti giocatori al mondo esultare imitando le gesta dei Guerrieri Z e interi stadi colorarsi e festeggiare con coreografie a tema. Indimenticata tra le altre la presentazione social di Antonin Barak da parte della Fiorentina. In queste ore di cordoglio unanime, i club di calcio italiani e i giocatori professionisti di tutto il pianeta stanno rendendo onore a una delle figure più influenti della storia contemporanea. In particolare gli account social di Juventus, Milan, Atalanta, Empoli e Cagliari hanno voluto ricordare Akira Toriyama dedicandogli un piccolo messaggio e un omaggio grafico. Lo riporta everyeye.it

