Quote rosa negli organigrammi di Serie A: solo una dipendente su sei è donna

8 Marzo, Festa della donna. Il tema della presenza delle donne negli organigrammi delle società calcistiche è da tempo al centro dell’attenzione, anche alla luce del crescente successo delle nazionali in rosa e di un aumento di interesse generale verso il calcio al femminile. In totale nella nostra Serie A 88 donne ricoprono vari ruoli nelle diverse aree societarie, corrispondenti al 16,8% dei ruoli negli organigrammi considerati complessivamente (521 ruoli). Tra questa rosa di 88 donne con una carriera nei club calcistici, 28 rivestono ruoli dirigenziali, in qualità di ‘chief’ o ‘director’, membri dei Cda, dei collegi sindacali e dei comitati. Roma, Bologna e Verona sono ai vertici con la maggior percentuale di donne in società rispetto all’organico compessivo. La Fiorentina in questa speciale classifica risulta al 14mo posto. Non è solo il totale delle donne che lavorano nelle società calcistiche a parlare di inclusività e parità, ma anche il tipo di mansione ricoperta. I ruoli dirigenziali, ovvero quelli di ‘chief’, ‘director’, nei Cda, nei comitati e nei collegi sindacali, sono affidati a 28 donne sul totale delle squadre di Serie A considerate: la percentuale è dunque del 31,8% delle donne in organigramma, ma si abbassa al 5,3% sul totale, dato comprensivo dei colleghi uomini. Lo riporta affidabile.org/news

