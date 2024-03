Marchini: “Beltrán mi ricorda il primo Messi, glielo auguro ma prendetemi con le pinze”

Il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini ha parlato del Vikingo nella trasmissione A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno: “Non voglio essere preso per pazzo quindi prendetemi con le pinze, ma se vedo Beltrán adesso, mi ricorda il primo Messi: l’andatura, per come si muove, come va negli spazi, il dribbling e la tecnica sono simili a lui. Mi riempie gli occhi, è veramente forte, gli auguro di crescere ancora, magari in futuro chissà” .