Labaro Viola

Notizie Marchini Fiorentina

Marchini: "Con il rientro di Solomon, Gud rischia la panchina. L'israeliano è fondamentale per la Viola"

25 marzo 2026 15:52

Marchini: "A Udine Viola monocorde e senza sussulti. La squadra reagisce solo vicino al baratro"

06 marzo 2026 16:28

Marchini: "Mercato sufficiente ma non è arrivato un vice-Fagioli, speriamo che Nicolò le giochi tutte"

04 febbraio 2026 16:02

Marchini: "Nicolussi Caviglia ha deluso, Fagioli è diventato imprescindibile per questa squadra"

31 gennaio 2026 15:29

Marchini: "Senza Fagioli la Viola non gioca, Ndour fa rabbia e non è in grado di sostituirlo"

28 gennaio 2026 15:48

Marchini: "Basta andare sotto la curva, i giocatori parlino con i fatti sul campo. Così non si va da nessuna parte"

19 dicembre 2025 16:42

Marchini: “La Fiorentina rischiava di prendere gol in ogni situazione, era in balia del Verona”

15 dicembre 2025 19:59

Marchini sicuro: “Gud un anarchico, deve essere lasciato libero e giocare titolare ogni partita”

03 dicembre 2025 15:30

Marchini: "La Fiorentina deve ripartire dalla testa. Bisogna recuperare Kean e puntare sulle giocate di Gud"

14 novembre 2025 16:20

Marchini: "Dimissioni di Pradè arrivate nel momento sbagliato. Spero che la società sappia cosa fare"

01 novembre 2025 17:37

Marchini: "Manca la personalità. Neanche contro un Milan decimato la Fiorentina ha mostrato carattere"

20 ottobre 2025 15:32

Marchini: "Pioli non si farà imporre tutto dalla società. Cessione di Valentini una scelta che non capisco"

07 luglio 2025 23:41

Marchini: "Gudmundsson non è questo, per la qualità di saper determinare mi ricorda Pepito Rossi"

11 gennaio 2025 22:50

Marchini: "Fiorentina esausta. La sosta serve anche a recuperare i giocatori stanchi, guardate Bove"

14 novembre 2024 16:37

Marchini: "Beltrán mi ricorda il primo Messi, glielo auguro ma prendetemi con le pinze"

08 marzo 2024 17:15

Marchini: "Cerofolini sarà emozionato e stimolato. Non schierare Cabral sarebbe un torto"

10 maggio 2023 15:15

"Nuovo Franchi? Se Commisso investirà nell'opera sarà un'opportunità di crescita per la Fiorentina"

10 marzo 2022 17:48

Marchini: "Stasera Ikonè può essere la sorpresa. Corsa alla Champions? La Fiorentina c'è"

26 febbraio 2022 20:18

La provocazione: "Contro lo Spezia facciamo giocare Castrovilli regista al posto di Torreira squalificato"

08 febbraio 2022 19:04

Marchini: "Italiano ha visto una luce in Kokorin. Non è un tecnico facile da convincere"

10 settembre 2021 16:18

"Sarri alla Fiorentina è più che un'idea, già prima della partita di domenica ci potrebbero essere novità"

19 ottobre 2020 17:14

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