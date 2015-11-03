Notizie Marchini Fiorentina

Marchini: "Con il rientro di Solomon, Gud rischia la panchina. L'israeliano è fondamentale per la Viola"
25 marzo 2026 15:52
Marchini: "A Udine Viola monocorde e senza sussulti. La squadra reagisce solo vicino al baratro"
06 marzo 2026 16:28
Marchini: "Mercato sufficiente ma non è arrivato un vice-Fagioli, speriamo che Nicolò le giochi tutte"
04 febbraio 2026 16:02
Marchini: "Nicolussi Caviglia ha deluso, Fagioli è diventato imprescindibile per questa squadra"
31 gennaio 2026 15:29
Marchini: "Senza Fagioli la Viola non gioca, Ndour fa rabbia e non è in grado di sostituirlo"
28 gennaio 2026 15:48
Marchini: "Basta andare sotto la curva, i giocatori parlino con i fatti sul campo. Così non si va da nessuna parte"
19 dicembre 2025 16:42
Marchini: “La Fiorentina rischiava di prendere gol in ogni situazione, era in balia del Verona”
15 dicembre 2025 19:59
Marchini sicuro: “Gud un anarchico, deve essere lasciato libero e giocare titolare ogni partita”
03 dicembre 2025 15:30
Marchini: "La Fiorentina deve ripartire dalla testa. Bisogna recuperare Kean e puntare sulle giocate di Gud"
14 novembre 2025 16:20
Marchini: "Dimissioni di Pradè arrivate nel momento sbagliato. Spero che la società sappia cosa fare"
01 novembre 2025 17:37
Marchini: "Manca la personalità. Neanche contro un Milan decimato la Fiorentina ha mostrato carattere"
20 ottobre 2025 15:32
Marchini: "Pioli non si farà imporre tutto dalla società. Cessione di Valentini una scelta che non capisco"
07 luglio 2025 23:41
Marchini: "Gudmundsson non è questo, per la qualità di saper determinare mi ricorda Pepito Rossi"
11 gennaio 2025 22:50
Marchini: "Fiorentina esausta. La sosta serve anche a recuperare i giocatori stanchi, guardate Bove"
14 novembre 2024 16:37
Marchini: "Beltrán mi ricorda il primo Messi, glielo auguro ma prendetemi con le pinze"
08 marzo 2024 17:15
Marchini: "Cerofolini sarà emozionato e stimolato. Non schierare Cabral sarebbe un torto"
10 maggio 2023 15:15
"Nuovo Franchi? Se Commisso investirà nell'opera sarà un'opportunità di crescita per la Fiorentina"
10 marzo 2022 17:48
Marchini: "Stasera Ikonè può essere la sorpresa. Corsa alla Champions? La Fiorentina c'è"
26 febbraio 2022 20:18
La provocazione: "Contro lo Spezia facciamo giocare Castrovilli regista al posto di Torreira squalificato"
08 febbraio 2022 19:04
Marchini: "Italiano ha visto una luce in Kokorin. Non è un tecnico facile da convincere"
10 settembre 2021 16:18
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