Marchini: “La Fiorentina rischiava di prendere gol in ogni situazione, era in balia del Verona”

Il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per commentare la situazione della Fiorentina: “L’impressione è stata quella di essere in balia degli avversari. La Fiorentina rischiava di prendere gol in ogni situazione, infatti pensavo che l’avremmo vinta dopo gli errori sotto porta dell’Hellas. Se neanche un giovane ha la determinazione di lottare fino alla fine, significa che i problemi sono tanti. Io sarei per le decisioni drastiche, dando fiducia ai giovani.

De Gea? Sembra sconsolato, anche dopo la traversa iniziale del Verona ha alzato le braccia. Manca la qualità ma anche la fiducia l’uno nell’altro. Mandragora non si capisce che compiti abbia; fa l’attaccante aggiunto, il mediano, è ovunque, ma gira a vuoto”.

Su Vanoli: “Questa volta i cambi non hanno inciso, anche per come li ha sistemati in campo, su tutti la mossa di spostare Parisi che è stata un suicidio. È stata la sua peggior partita”.