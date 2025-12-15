15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marchini: “La Fiorentina rischiava di prendere gol in ogni situazione, era in balia del Verona”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Marchini: “La Fiorentina rischiava di prendere gol in ogni situazione, era in balia del Verona”

Redazione

15 Dicembre · 19:59

Aggiornamento: 15 Dicembre 2025 · 20:01

TAG:

ACF Fiorentinamarchini

Condividi:

di

Il giornalista si è espresso sul momento della squadra viola dopo la sconfitta interna di ieri contro l’Hellas Verona

Il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per commentare la situazione della Fiorentina“L’impressione è stata quella di essere in balia degli avversari. La Fiorentina rischiava di prendere gol in ogni situazione, infatti pensavo che l’avremmo vinta dopo gli errori sotto porta dell’Hellas. Se neanche un giovane ha la determinazione di lottare fino alla fine, significa che i problemi sono tanti. Io sarei per le decisioni drastiche, dando fiducia ai giovani.

De Gea? Sembra sconsolato, anche dopo la traversa iniziale del Verona ha alzato le braccia. Manca la qualità ma anche la fiducia l’uno nell’altro. Mandragora non si capisce che compiti abbia; fa l’attaccante aggiunto, il mediano, è ovunque, ma gira a vuoto”.

Su Vanoli: “Questa volta i cambi non hanno inciso, anche per come li ha sistemati in campo, su tutti la mossa di spostare Parisi che è stata un suicidio. È stata la sua peggior partita”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio