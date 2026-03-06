Marchini: “A Udine Viola monocorde e senza sussulti. La squadra reagisce solo vicino al baratro”

Il giornalista, Giampaolo Marchini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “La partita contro l’Udinese ha lasciato un po’ straniti. Abbiamo visto una Fiorentina monocorde, senza sussulti d’orgoglio. Ha avuto lo stesso percorso lineare per tutti i 90′. E il 3 a 0 forse è anche bugiardo, perché la squadra non ha dato segnali di nessun tipo. A me pare che la squadra abbia bisogno di essere ad un passo dal baratro per rendere ad un certo livello. Il problema principale per me è di personalità”.