La provocazione: “Contro lo Spezia facciamo giocare Castrovilli regista al posto di Torreira squalificato”

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno della partita della Fiorentina che la squadra viola giocherà contro lo Spezia lunedi sera, e che dovrà fare a meno di Lucas Torreira, squalificato per l’espulsione rimediata contro la Lazio: “Lancio una provocazione, a Spezia visto che Torreira è squalificato, farei giocare Castrovilli regista al suo posto, sarebbe un elettroshock per smuovere una situazione che in questo momento non è proprio delle migliore per Castrovilli. E’ un’idea intrigante” conclude Marchini.

