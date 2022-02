Bucchioni ammette: “Lo sanno anche i sassi che Italiano voleva Berardi ma chiedevano 35 milioni”

Nel corso del suo intervento su Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato anche dei nuovi acquisti e delle preferenze di Italiano, le sue parole:

“Mi aspetto qualcosa in più da Nico Gonzalez, spero anche che Ikonè giovedi entri e non esca più dal campo, deve darci quello che ci manca. Non so se i giocatori sono stati presi sul mercato piacciono a Italiano, però è evidente che i calciatori che sono arrivati non sono pronti. Italiano voleva Berardi lo sanno anche i sassi, ma è normale ma la società deve fare altri programmi. Berardi è il migliore di tutti, volevano 40 milioni, metti che lo avessi potuto comprare a 35 milioni, secondo me è meglio prendere Ikonè, è stato più facile anche per un discorso di step. Non abbiamo un obiettivo immediato da raggiungere” conclude Bucchioni.