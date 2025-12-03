3 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marchini sicuro: “Gud un anarchico, deve essere lasciato libero e giocare titolare ogni partita”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Marchini sicuro: “Gud un anarchico, deve essere lasciato libero e giocare titolare ogni partita”

Redazione

3 Dicembre · 15:30

Aggiornamento: 3 Dicembre 2025 · 15:30

TAG:

#FiorentinaGudmundssonmarchini

Condividi:

di

Il giornalista, Giampaolo Marchini, commenta la situazione in casa Fiorentina in vista della trasferta di Reggio Emilia

Il noto giornalista, Giampaolo Marchini, è stato ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Adesso dalle parole bisogna passare ai fatti. Bene che ci sia stato un confronto con i tifosi, bene che siamo vicini a risolvere questa situazione ma il tempo delle parole è terminato adesso serve dimostrarlo sul campo e tornare a vincere. Se non vince le prossime partite mi viene da dire che meriti la Serie B. A Bergamo hai avuto 2/3 situazioni pericolose, 2 situazioni nitide per fare gol ma non le hai sfruttate”.

Sul cambio modulo: “In questo momento il cambio modulo è vincolato dal fatto che la Fiorentina non ha esterni offensivi, ma non mi sembra che non ci siano i giocatori per il 4-2-3-1; se adatti Gosens a fare il quarto di difesa puoi farlo anche per schierarlo più avanzato. La questione principale è che devi cambiare atteggiamento, non puoi smarrirti dopo le prime difficoltà. Esodo viola a Reggio Emilia? La cosa non mi sorprende, se non la ami quando perde non amarla quando vince. Vanoli fino a questo momento si è limitato a studiare la situazione, adesso però voglio vedere una Fiorentina con un altro atteggiamento; in questo momento nessuno salta l’uomo, prova la giocata.. e questo è sinonimo di una squadra impaurita”.

Su Gudmundsson: “Secondo me è un anarchico. E’ un giocatore che, come a Genova, deve essere lasciato libero. Non è un giocatore da partita in corso, deve giocare dall’inizio perché ha la capacità di leggere la situazione e capire dove posizionarsi”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio