Marchini: “Con il rientro di Solomon, Gud rischia la panchina. L’israeliano è fondamentale per la Viola”

Giampaolo Marchini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Effetto Paratici? Direi più che c’è l’effetto della preparazione fisica. Lo abbiamo visto bene con l’Inter. La Fiorentina ha tenuto il ritmo per tutta la gara, questo non è un aspetto secondario. Ho il sospetto che molte delle difficoltà dell’inizio siano nate da una preparazione insufficiente sotto questo punto di vista”.

Aggiunge: “Gudmundsson? Con Solomon che rientra rischia di ripartire dalla panchina, soprattutto se Solomon tornerà quello pre infortunio. L’israeliano salta l’uomo e calcia, serve come l’aria in questo momento. Ad ora l’ex Villarreal è il titolare. Ma io a Gudmundsson rinuncerei a fatica, anche in prospettiva”.