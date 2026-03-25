25 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:52

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Marchini: “Con il rientro di Solomon, Gud rischia la panchina. L’israeliano è fondamentale per la Viola”

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Marchini: “Con il rientro di Solomon, Gud rischia la panchina. L’israeliano è fondamentale per la Viola”

Redazione

25 Marzo · 15:52

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 15:52

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Le dichiarazioni del noto giornalista, Giampaolo Marchini, sul momento in casa Fiorentina dopo il pareggio contro l'Inter

Giampaolo Marchini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Effetto Paratici? Direi più che c’è l’effetto della preparazione fisica. Lo abbiamo visto bene con l’Inter. La Fiorentina ha tenuto il ritmo per tutta la gara, questo non è un aspetto secondario. Ho il sospetto che molte delle difficoltà dell’inizio siano nate da una preparazione insufficiente sotto questo punto di vista”.

Aggiunge: Gudmundsson? Con Solomon che rientra rischia di ripartire dalla panchina, soprattutto se Solomon tornerà quello pre infortunio. L’israeliano salta l’uomo e calcia, serve come l’aria in questo momento. Ad ora l’ex Villarreal è il titolare. Ma io a Gudmundsson rinuncerei a fatica, anche in prospettiva”. 

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