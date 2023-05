Marchini: “Cerofolini sarà emozionato e stimolato. Non schierare Cabral sarebbe un torto”

Giampaolo Marchini, giornalista, è intervenuto come ospite ai microfoni di Radio Bruno per discutere della semifinale di Conference che attende la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Cerofolini si è dimostrato un giocatore disponibile, sicuramente l’esperienza non è dalla sua. Sarà emozionato per l’esordio europeo, però anche altrettanto stimolato. Riguardo la difesa sappiamo che la Fiorentina difende a uomo, facendo molti errori come a Salerno, dove sarebbe bastato un posizionamento diverso per evitare qualche gol. Servirà quindi un’ottima prestazione difensiva domani. Attacco? Jovic nell’ultimo periodo mi sembra molto più presente, credo però credo che in questi frangenti Cabral si stia guadagnando la titolarità, è un ex, sarà pieno di motivazioni per fare bene. Non schierandolo, fai un doppio torto, personale a lui e tecnico alla Fiorentina”.

ITALIANO: “VOGLIO REGALARE UN SOGNO AI TIFOSI. CONTENTI SE CI VEDONO FAVORITI, ORA DIMOSTRIAMOLO IN CAMPO”