Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marchini: "La Fiorentina deve ripartire dalla testa. Bisogna recuperare Kean e puntare sulle giocate di Gud"

Marchini: “La Fiorentina deve ripartire dalla testa. Bisogna recuperare Kean e puntare sulle giocate di Gud”

14 Novembre

Il giornalista si sofferma sul lavoro che dovrà fare Vanoli e sull'importanza che hanno per la squadra Kean e Gudmundsson

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport.

Le sue parole: “Il primo aspetto sul quale lavorare è l’aspetto psicologico. Se la testa è apposto le gambe vanno più veloci. Non sei così libero di testa, devi provare a fare le cose semplici. È importante recuperare Kean sotto il profilo fisico. Molte delle chance della Fiorentina di risalire la china risiedono in Gudmundsson. Quando ha lui la palla può sempre nascere qualcosa di importante”.

Su Vanoli: “Conta il campo, ma conta anche l’approccio. I suoi concetti sono stati chiari. Ci voleva una persona che parlasse chiaro anche con i giocatori. Non guarda in faccia a nessuno, ma guarda al risultato”.

Il giornalista si è poi soffermato sul mercato: “Si può intervenire. Molto dipenderà da quello che accadrà. Ci sono molti giocatori appetibili sul mercato. Non credo che Vanoli abbia dato indicazioni sul mercato. Vedremo come arriveremo a dicembre. Non è escluso che qualche trattativa possa esserci già stata”.

