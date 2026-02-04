Marchini: “Mercato sufficiente ma non è arrivato un vice-Fagioli, speriamo che Nicolò le giochi tutte”

Il giornalista, Giampaolo Marchini, è intervenuto al Pentasport: “Adesso, dopo essersi lasciati andare con commenti importanti dopo il mercato estivo, siamo tutti molto timorosi. Il mercato invernale è complicato, sono tutte operazioni in prestito con diritto di riscatto e speriamo di poterlo esercitare perché vorrebbe dire che hai raggiunto la salvezza.”

“Con la partenza di Nicolussi Caviglia manca una vera alternativa a Fagioli che è il tuo giocatore di riferimento nella costruzione del gioco; questa lacuna doveva essere riempita. Per il resto sono arrivati giocatori che servivano: gli esterni sono arrivati, il centrale pure adesso dobbiamo vedere il rendimento. A questo mercato io do un 6/6,5.”

Aggiunge: “È evidente che il mercato estivo è stato sbagliato; sembrava giusto ma il campo non mente mai e ha risposto in maniera opposta a quanto ci aspettavamo. La Fiorentina in questo momento ha un solo obiettivo: salvarsi. I giocatori che sono arrivati sono funzionali, ma adesso c’è la necessità di rendersi conto di dove ci troviamo e scendere in campo con un’altra motivazione; adesso dipende tutto dalla Fiorentina.

Conclude: “Non è arrivato il vice Dodò? Non è quella la difficoltà principale della Fiorentina. La prima è non subire gol da calcio piazzato, ritrovare Kean e sperare che Fagioli le giochi tutte. Rugani subito in campo? Per me si, in questo momento Pongracic è in difficoltà”.