Marchini: "Gudmundsson non è questo, per la qualità di saper determinare mi ricorda Pepito Rossi"

Secondo il giornalista de La Nazione il recupero dell'islandese è fondamentale, un giocatore in grado di spostare gli equilibri

Questo pomeriggio, Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha commentato su Radio Bruno la conferenza stampa di Palladino e la situazione della rosa della Fiorentina. Parlando della possibile scelta tra Gudmundsson e Beltrán, ha espresso il desiderio di vedere in campo l'islandese, considerandolo il giocatore di maggior qualità della squadra. Nonostante il poco spazio avuto finora, secondo Marchini, Gudmundsson ha mostrato solo il 30% del suo reale potenziale.

“Da quanto mi riferiscono i colleghi di Genova, Gudmundsson non è affatto questo: è un giocatore capace di mettere i compagni nelle condizioni di esprimersi al meglio, offrendo un valore aggiunto alla squadra. Mi ricorda Pepito Rossi per la sua abilità di tirar fuori dal cilindro giocate decisive, come abbiamo visto contro il Milan,” ha concluso Marchini.

"Cataldi ha iniziato la stagione in modo eccellente, ma è stato sfruttato al massimo, così come Gosens. Entrambi sono stati i pilastri della squadra e ora stanno chiaramente accusando la fatica. Per questo motivo, Folorunsho può offrire un valore aggiunto, soprattutto in un centrocampo che sta soffrendo. Sono molto soddisfatto del suo arrivo, considerando le difficoltà del mercato: stiamo comunque uscendo bene da questa situazione, come già accaduto ad agosto quando si è riusciti a prendere un giocatore di livello".

"Se Kayode e Pongračić non scendono in campo, è perché Palladino non li ritiene ancora pronti o funzionali al momento. Palladino, infatti, non ragiona per compartimenti stagni, ma si adatta molto all’avversario e alla situazione. Kayode, inoltre, sta affrontando le difficoltà tipiche del “secondo anno” da professionista: dopo un debutto brillante, confermarsi diventa sempre più complicato, soprattutto avendo davanti un giocatore come Dodô. Pongračić, invece, mi aspettavo fosse più pronto, ma le sue difficoltà hanno permesso di scoprire in anticipo Comuzzo, il che non è stato del tutto negativo: possiamo trovare conforto in questo".

"Riguardo alla possibilità di vendere Kayode, credo che al momento non ci siano offerte serie che la Fiorentina possa prendere in considerazione. Non mi stupirebbe una sua partenza, ma finché non arriverà una proposta concreta, il discorso rimane ipotetico. Tra Kayode e Parisi, comunque, sceglierei di tenere il primo: Parisi è un giocatore più prevedibile, sappiamo cosa può dare, mentre Kayode ha ancora margini di crescita e potrebbe esplodere. In ogni caso, non rinuncerei a nessuno dei due senza valide alternative".

"Per quanto riguarda Kouamé e Ikoné, entrambi sembrano aver ormai concluso il loro percorso. È un peccato, soprattutto per il francese, che considero un giocatore interessante, ma le sue prestazioni sottotono sono evidenti. Infine, nutro grande curiosità per Luiz Henrique: conoscendolo meglio, l’idea del suo arrivo mi intriga molto. Speriamo arrivino buone notizie dal Brasile".

La Juventus non vince nemmeno con il Torino. Adesso la Fiorentina può superarla in classifica

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