Marchini: “Basta andare sotto la curva, i giocatori parlino con i fatti sul campo. Così non si va da nessuna parte”

Giampaolo Marchini ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per esprimersi sulla situazione della Fiorentina dopo la sconfitta europea in Svizzera.

Le sue parole: “Situazione sportiva complessa. Stiamo dicendo le stesse cose da quando è cambiato l’allenatore. Non ne posso più di vedere la squadra sotto la curva, cosa cambia? Posso anche andare direttamente negli spogliatoio, basta che inizino a giocare a calcio. Così sembra quasi un “rito pagano che si ripete ogni domenica”: i discorsi fatti vanno tradotti in campo. Penso che Vanoli sia in difficoltà come tutta la squadra. L’aspetto tecnico passa in secondo piano: il problema principale è l’atteggiamento, i giocatori ci devono credere”.

Aggiunge: “Quello che mi preoccupa ancora di più è che ai fiorentini manchi proprio la voglia di parlare di Fiorentina. Sono situazioni che, da tifosi, non si accettano e superano facilmente. Se “vincere aiuta a vincere”, noi ci siamo ormai assuefatti all’idea della sconfitta. La squadra è slegata, sotto ritmo… Fate caso alla faccia di Sohm durante l’intervista: è smarrito, come se non si rendesse conto. Tutti pensavamo che questa squadra portassi risultati diversi. Riguardo ai mesi definiti da Vanoli “della presunzione”, penso che l’errore sia stato non intervenire in tempo. Mi sembra che cerchino di tamponare i danni fatti, ma non è il modo giusto: va fatto in campo, non con le parole post partita”.