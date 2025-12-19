19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marchini: “Basta andare sotto la curva, i giocatori parlino con i fatti sul campo. Così non si va da nessuna parte”

News

Marchini: “Basta andare sotto la curva, i giocatori parlino con i fatti sul campo. Così non si va da nessuna parte”

Redazione

19 Dicembre · 16:42

Aggiornamento: 19 Dicembre 2025 · 16:42

TAG:

#Fiorentinamarchini

Condividi:

di

Giampaolo Marchini analizza l'ennesima sconfitta della Fiorentina, questa volta in Conference contro il Losanna

Giampaolo Marchini ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per esprimersi sulla situazione della Fiorentina dopo la sconfitta europea in Svizzera.

Le sue parole: “Situazione sportiva complessa. Stiamo dicendo le stesse cose da quando è cambiato l’allenatore. Non ne posso più di vedere la squadra sotto la curva, cosa cambia? Posso anche andare direttamente negli spogliatoio, basta che inizino a giocare a calcio. Così sembra quasi un “rito pagano che si ripete ogni domenica”: i discorsi fatti vanno tradotti in campo. Penso che Vanoli sia in difficoltà come tutta la squadra. L’aspetto tecnico passa in secondo piano: il problema principale è l’atteggiamento, i giocatori ci devono credere”.

Aggiunge: “Quello che mi preoccupa ancora di più è che ai fiorentini manchi proprio la voglia di parlare di Fiorentina. Sono situazioni che, da tifosi, non si accettano e superano facilmente. Se “vincere aiuta a vincere”, noi ci siamo ormai assuefatti all’idea della sconfitta. La squadra è slegata, sotto ritmo… Fate caso alla faccia di Sohm durante l’intervista: è smarrito, come se non si rendesse conto. Tutti pensavamo che questa squadra portassi risultati diversi. Riguardo ai mesi definiti da Vanoli “della presunzione”, penso che l’errore sia stato non intervenire in tempo. Mi sembra che cerchino di tamponare i danni fatti, ma non è il modo giusto: va fatto in campo, non con le parole post partita”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio