Marchini: "Stasera Ikonè può essere la sorpresa. Corsa alla Champions? La Fiorentina c'è"

Le parole di Giampaolo Marchini ai microfoni de Il Pentasport prima della partita che vedrà coinvolte Sassuolo e Fiorentina al Mapei Stadium

Giampaolo Marchini, noto giornalista e tifoso Viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per commentare la formazione della Fiorentina in vista della sfida con il Sassuolo. Ecco le sue parole: "Italiano ci ha abituato a sorprese, quindi vedremo come cambierà stasera. La Fiorentina ha opzioni importanti in ogni ruolo, vedremo. Ikonè può essere la sorpresa di questa sera, anche Sottil ha dimostrato di poter fare veramente bene. Queste gare danno segnali importanti sia a se stessi, ma soprattutto anche agli altri confermando che la Fiorentina c'è per il quarto posto. Italiano è stato chiaro, bisogna concentrarsi solo sul Sassuolo, poi si penserà alla Juventus. Dopo stasera il campionato sarà molto complicato. La Fiorentina deve riuscire a vincere anche le gare più difficili".

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