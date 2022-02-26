FORM. UFFICIALE: IKONE, DRAGOWSKI E AMRABAT TITOLARI, FUORI BONAVENTURA E GONZALEZ
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Sassuolo in programma alle ore 20.50 al Mapei Stadium
A cura di Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 19:46
Fiorentina di scena a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, questa la formazione ufficiale della squadra viola e le scelte di Vincenzo Italiano che deve fare a meno del pilastro della difesa Nikola Milenkovic squalificato:
Dragowski, Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Castrovilli, Maleh, Sottil, Ikonè, Piatek
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