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FORM. UFFICIALE: IKONE, DRAGOWSKI E AMRABAT TITOLARI, FUORI BONAVENTURA E GONZALEZ

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Sassuolo in programma alle ore 20.50 al Mapei Stadium

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 19:46
FORM. UFFICIALE: IKONE, DRAGOWSKI E AMRABAT TITOLARI, FUORI BONAVENTURA E GONZALEZ - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Esultanza Krzysztof Piatek

Fiorentina di scena a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, questa la formazione ufficiale della squadra viola e le scelte di Vincenzo Italiano che deve fare a meno del pilastro della difesa Nikola Milenkovic squalificato:

Dragowski, Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Castrovilli, Maleh, Sottil, Ikonè, Piatek

LA PREGHIERA DI MIHAJLOVIC

https://www.labaroviola.com/mihajlovic-prego-tutti-affinche-la-notizia-degli-attacchi-allucraina-non-diventi-mai-la-seconda-notizia/167039/

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