Marchini: “Fiorentina esausta. La sosta serve anche a recuperare i giocatori stanchi, guardate Bove”

Il giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, commentando così le condizioni della Fiorentina a ridosso della sosta legata alle Nazionali. Queste le sue parole:

“La Fiorentina in questo momento era in ritmo, interrompere la catena può essere pericoloso. Però è anche vero che puoi recuperare i giocatori che fino in questo momento hanno tirato la carretta, come Bove che è stato impiegato tanto. Poi anche Cataldi e Gudmundsson, o anche Richardson che si è fatto male. La pausa serve anche a questo.

C’è un po’ di stanchezza. Noi l’abbiamo visto che nell’ultimo periodo la Fiorentina ha giocato spesso e volentieri, credo che ci siano scorie del presente. Di partite che hai dovuto giocare di grande ritmo, sia sul piano fisico che mentale. Ci sono anche delle energie sotto il profilo mentale che si esauriscono. Non credo che influiscano altri fattori. I contrattempi fisici ci possono stare. Gudmundsson non ha fatto una preparazione brillante e si è rifatto male. Può avere influito anche la vicenda giudiziaria, oltretutto”.

