Marchini: “Pioli non si farà imporre tutto dalla società. Cessione di Valentini una scelta che non capisco”

Giampaolo Marchini, noto giornalista sportivo, ha parlato della situazione di casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole: “Sarei curioso di sapere che sensazioni prova Pioli a ritornare a Firenze. Credo lo troveremo migliorato per i successi che ha avuto: lo scudetto col Milan, la semifinale di Champions e l’aver allenato giocatori importanti in Arabia. Pioli, a differenza dei precedenti allenatori della Fiorentina, ha più esperienza e non credo si farà imporre tutto. Poi credo che Pioli abbia anche chiesto, in modo discreto, a Kean di rimanere.”

Sugli esuberi: “Barak credo possa giocarsi le sue carte, e personalmente mi piacerebbe rivederlo alla Fiorentina. Moreno è giusto cederlo per tanti soldi. Non capisco invece la strategia attorno a Valentini: ha fatto bene a Verona, credo avrebbe fatto comodo, per questo non capisco che ragionamento ci sia dietro.”