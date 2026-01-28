28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:36

Marchini: “Senza Fagioli la Viola non gioca, Ndour fa rabbia e non è in grado di sostituirlo”

28 Gennaio · 15:48

Giampaolo Marchini analizza l'uscita della Fiorentina dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro il Como

Il giornalista, Giampaolo Marchini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la sconfitta contro il Como in Coppa Italia: “Siamo tornati ad avere una squadra incosciente e prigioniera delle paure che sembravano attenuate. Era una Fiorentina di “seconde linee” ma è una sconfitta che ha confermato le debolezze che già conosciamo. Senza Fagioli la viola non gioca, Ndour non è in grado di sostituirlo. E c’è necessità di andare a rinforzare la difesa con un acquisto importante, che in questo momento è la priorità”.

Aggiunge: “Ieri, di buono, c’è stato il gol di Piccoli, da vero centravanti. Ndour mi fa rabbia perché fisicamente avrebbe tanto da dare. In certe situazioni non siamo completi, stiamo facendo un percorso che di solito si fa d’estate ma siamo costretti a farlo adesso e anche velocemente, per la situazione d’emergenza che stiamo vivendo. I gol che prendiamo sono ridicoli: possiamo anche preparare al massimo le partite, ma se facciamo questi errori è inutile”. 

 

