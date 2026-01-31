Marchini: "Nicolussi Caviglia ha deluso, Fagioli è diventato imprescindibile per questa squadra"

Giampaolo Marchini analizza il momento in casa Fiorentina in vista della gara di stasera contro il Napoli

Il giornalista, Giampaolo Marchini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le dichiarazione del Presidente: "Le parole di Giuseppe Commisso confermano quanto detto in Duomo: la famiglia vuole proseguire il percorso con la Fiorentina. Tutto però va verificato sul campo, sia per la questione dello stadio sia per la catena di comando, che resta invariata. Ora l’imperativo è salvare la squadra".

Sulla sfida col Napoli: "Questo match è un passaggio cruciale. La Fiorentina deve cercare un risultato positivo perché non tutte le altre squadre in lotta per la salvezza riusciranno a fare punti contro il Napoli".

Conclude: "Manca un vice-Fagioli. Nicolussi Caviglia ha deluso, e lo dico con malincuore. Fagioli, invece, ha trovato continuità e si sta dimostrando fondamentale, tanto che gli altri allenatori preparano le partite proprio per limitarlo"