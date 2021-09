Marchini: “Italiano ha visto una luce in Kokorin. Non è un tecnico facile da convincere”

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di alcuni temi di casa Fiorentina in vista dell’impegno di domani a Bergamo contro l’Atalanta. Ecco le sue parole:

“Gasperini avrà più grattacapi rispetto alla Fiorentina, il tecnico ha anche iniziato a fare pretattica. I viola dovranno essere concentrati. Sarà importante capire quanto tempo ci metterà Torreira a prendere le misure alla Fiorentina e viceversa”.

CASTROVILLI “Il ragazzo ha bisogno di sentire la fiducia di tutto l’ambiente e dell’aiuto del pubblico. Va preso per mano, l’anno scorso ha pagato più di altri la stagione complicata, i mesi in Nazionale avranno sicuramente fatto bene. Discuterlo sul piano tecnico è una pazzia, bisogna un po’ aspettarlo, non credo che la Fiorentina possa prescindere da avere un Castrovilli in più”.

KOKORIN “Italiano non è uno facile da convincere, evidentemente ha visto una luce in Kokorin se ne parla così”

