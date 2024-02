Italiano: “Beltran è cambiato rispetto a quando è arrivato”, il Vikingo eguaglia i gol del primo Lautaro

Nel derby contro l’Empoli, Lucas Beltran allo scoccare della mezz’ora di gioco mette a segno il gol del momentaneo vantaggio per i viola. Sesto gol stagionale messo a segno per il “Vikingo” ex River alla sua tredicesima presenza da titolare su 22 totali in Serie A. Stessi numeri del “Toro” Martinez, attuale capocannoniere del campionato,(20 gol in 22 presenze), che alla sua prima stagione in Serie A con la maglia dell’Inter, mise a segno 6 reti in 27 presenze. Un buon auspicio per i tifosi viola che possono sperare in un buon finale di stagione per l’attaccante classe 2001 e chissà possa raggiungere i numeri di Lautaro… Intanto anche Mister Italiano riconosce l’enorme miglioramento di Beltran nelle ultime gare, soprattutto da quando è stato arretrato trequartista alle spalle di Belotti. Queste le parole di Vincenzo Italiano: “Beltran? Lucas è cambiato rispetto a quando è arrivato. Adesso è molto più dinamico, qualitativo, si smarca, ha iniziato a prendere confidenza. Da quando è arrivato fino ad adesso è un altro giocatore ed ha margini di crescita importanti.”

Italiano: “Episodi arbitrali da rivedere, l’obiettivo è arrivare tra le prime sette”