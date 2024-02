Italiano: “Strani episodi arbitrali. Obiettivo è migliorare l’ottavo posto. Arthur, Nico e Jack non stanno bene”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo il pareggio contro l’Empoli, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“I giocatori che non stanno bene sono Nico che è rientrato dopo due mesi, Bonaventura ha avuto un problema al tallone, Arthur deve essere gestito, solo facendoli giocare possono crescere di rendimento. Devono alzare la qualità e li stiamo aspettando. Il rigore è arrivato nel nostro momento migliore. Dovevamo spendere un fallo anche se non so se era un rigore netto e chiaro. Ultimamente ci stanno capitando episodi strani. La squadra è serena, non vedo gente che non sorride, anzi oggi abbiamo avuto una bella reazione a qualche partita non facile.

Tutte le partite sono difficili, quella di oggi è stata complicata come sarà preparare la prossima, per noi cambia poco. Nel primo tempo i ragazzi mi sono piaciuti e abbiamo fatto un gran gol, soprattutto nel primo tempo. Credevamo di aver creato i presupposti per vincerla. Ho sempre sostenuto che l’obiettivo è quello di migliorare il settimo e l’ottavo posto, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno e pensare a tutti i giocatori che stiamo recuperando. Abbiamo solo tre punti in meno rispetto al girone d’andata: vedo troppi allarmismi inutili. Arthur va gestito, non può giocare tre partite in una settimana”

CORSI A CONTATTO CON L’ARBITRO A FINE PRIMO TEMPO