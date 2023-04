Moviola Gazzetta: “Castrovilli giallo in differita… sarebbe stato espulso. Igor-Lautaro? Dubbi, la trattenuta c’è”

Ecco la moviola di La Gazzetta dello Sport: “Conduzione che non lascia completamente convinti. Vero è che le prime due situazioni vedono valutazioni corrette: al 5’, una palla inattesa rimbalza in area sul braccio di Castrovilli, ma sulla parte sana; al 13’, dopo respinta di Onana, Bastoni colpisce con la gamba sinistra e non con il braccio. Ma al 16’ del primo tempo, Castrovilli andrebbe ammonito per aver bloccato Lukaku in situazione potenzialmente pericolosa. L’episodio diventa importante quando poi, al 12’ s.t., l’interno viola prende un giusto giallo: sarebbe stato il secondo. La trattenuta di Igor a Lautaro? Lieve e non reiterata: ma c’è.” Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

