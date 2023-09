Corriere Fiorentino: “Lautaro fa paura e Italiano boccia il turnover. Viola pronta per il salto di qualità”

Scrive il Corriere Fiorentino, Lautaro fa paura e non poco. La Fiorentina lo sa, soprattutto Vincenzo Italiano che è pronto a giocarsi le sue carte nell’esame più complicato dall’inizio della stagione. la Viola è stremata dagli impegni europei, ma il turnover non sarà massiccio. A San Siro andranno in campo le certezze che fino adesso hanno trascinato la Fiorentina. L’Europa è stata centrata e l’obiettivo per adesso, raggiunto. Adesso viene l’Inter, una squadra che non ha mai perso e che non ha mai subito gol. Con quel Lautaro che spaventa non poco la retroguardia della Fiorentina. Italiano ci proverà e se poi dovesse finire come l’anno scorso, si chiamerebbe all’impresa, con questa Fiorentina pronta per il salto di qualità.

