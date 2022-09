“Lautaro ha una relazione con Lukaku” dall’Argentina lanciano la fake news che fa il giro del mondo

“Lautaro Martinez si è separato dalla moglie perché avrebbe avuto una relazione intima con Romelu Lukaku”: è la presunta notizia che, dopo esser rimbalzata sui social in Argentina diventando il principale oggetto di discussione nel paese sudamericano, ha attraversato l’oceano suscitando grande clamore anche in Italia, dove i due calciatori vivono e giocano essendo compagni di squadra e di reparto nell’Inter in un affiatato tandem conosciuto come la “LuLa”. Ovviamente si tratta di una acclarata fake news che però, a furia di essere ripresa e condivisa, ha generato dubbi e confusione. Ed è proprio per fugare ogni equivoco a riguardo che si rende necessario fare un passo indietro e capire la genesi di questa bufala e come si sia diffusa a macchia d’olio prima in Argentina e poi oltre i confini nazionali.

Tutto nasce dal fatto che l’account Instagram da 5 milioni di followers di Lautaro Martinez è improvvisamente sparito e dalla storia postata in contemporanea dalla moglie Agustina Gandolfo sul suo profilo, in cui compare la frase “L’amore che dai è eterno”. È bastato questo per far scattare il sospetto agli argentini, molto attenti ed interessati alle relazioni sentimentali dei calciatori con il gossip che trova grande spazio nella narrazione sportiva, che la storia tra l’attaccante dell’Inter e la modella e fashion blogger 26enne stesse vivendo un momento di crisi.

A quel punto in Argentina non si parla d’altro e un account social (noto per la produzione sistematica di fake news) coglie la palla al balzo per manipolare la situazione e trasformare in notizia quei sospetti basati sul nulla, aggiungendoci anche un altro elemento – la finta storia d’amore con il compagno di squadra all’Inter – per aggiungere ancora più pepe alla cosa.

Ad innescare la fake news giunta anche in Italia è infatti l’account Twitter “Info real de tendencias”, dichiarata parodia della versione argentina del tradizionale account “Perché è in tendenza” diffuso in tanti paesi. Una grafica contraffatta accompagna il presunto scoop della fine della storia d’amore del Toro, al quale viene attribuita una relazione intima con Lukaku. La paternità della notizia viene data alla nota e certificata testata argentina Olé (cosa che, pur essendo stati attenti a non mettere l’accento sulla “e” finale, ha tratto in inganno molti).

A quel punto il tweet fa il giro del mondo e viene anche ripreso da alcune testate giornalistiche che citano l’incosapevole Olé come fonte del presunto scoop, che altro non é invece che una fake news nata da un account che per sua stessa ammissione crea notizie false a scopo di satira. In molti però hanno dato per vera la notizia della separazione tra Lautaro e la moglie a causa di una relazione con Romelu Lukaku, tanto che alla fine la stessa Agustina Gandolfo è intervenuta sulla questione con un’altra storia postata sui social network. “Io bevo un mate mentre vedo il potere dell’immaginazione che esercitano alcune persone, vi amo”: è il messaggio scritto dall’influencer classe ’95 che si riferisce chiaramente alla fake news circolata nelle ore precedenti.

E allora viene da chiedersi quale sia il motivo per il quale è stato chiuso l’account Instagram di Lautaro Martinez, da cui è nato tutto questo grande equivoco che ha tirato in ballo anche il suo compagno di squadra Romelu Lukaku, finito tra le principali tendenze del giorno in Italia. Un problema amministrativo della piattaforma social che ha chiuso temporaneamente il profilo dell’attaccante dell’Inter, che ne è già rientrato in possesso tornando a pubblicare le sue storie e smentendo, se mai ce ne fosse bisogno, quella che non poteva essere altro che una acclarata fake news. Lo riporta Fan Page

