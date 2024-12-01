Kean Vs Lautaro, il nuovo e l’indomabile. Le motivazioni possono essere il vantaggio del viola

Fiorentina-Inter sarà anche Kean-Lautaro

Fiorentina-Inter sarà anche Moise Kean contro Lautaro Martinez. Saranno loro due fra gli osservati speciali della sfida del Franchi. Sono loro due ciò che di buono ed emozionante ci sia nel calcio attuale: l'Inter sta raccogliendo i frutti di una programmazione pluriennale, la Fiorentina ha la freschezza del nuovo. Kean è la sorpresa, Lautaro la certezza (insieme a Thuram).

I due si divideranno al millimetro la scena, avendo i mezzi per aprire o chiudere la partita. L'attaccante viola potrebbe avere addirittura un vantaggio: le motivazioni. Kean sta bene, ha grande energia ed è in fiducia, ha capito che può essere lui a trascinare la squadra. E un gol contro l'Inter potrebbe accenderlo ancora. Nerazzurri avvisati. Lo scrive La Nazione.

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