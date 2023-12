“Beltran mostra la sua qualità tra le linee. La Fiorentina avrà il nuovo Lautaro Martinez?”

Nel suo commento sulle pagine de La Nazione alla sfida vinta dalla Fiorentina contro Salernitana, Angelo Giorgetti si è soffermato su Lucas Beltran. Evidenziando come al di là del gol, importante perché il primo per lui in campionato, l’argentino abbia mostrato tutta la sua qualità giocando fra le linee. La speranza, con un po’ di ottimismo, è quella di vedere tra qualche anno il Vichingo che recita nella Fiorentina il ruolo svolto nell’Inter da Lautaro Martinez. Ovviamente ancora Beltran deve crescere sia da un punto di vista fisico che di conoscenza del nostro calcio, ma le caratteristiche tecniche di base ci sono.

