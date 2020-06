Se Lautaro Martinez va al Barcellona l’Inter punta tutto Federico Chiesa. L’idea dei nerazzurri è quella di avere giovani italiani in rosa, Conte con l’attaccante viola potrebbe schierare il 3-4-3. In più visto che la Juventus ha vinto la battaglia per Kulusevski, l’Inter vorrebbe portarsi in vantaggio sui bianconeri. Per prendere Chiesa servono 70 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.