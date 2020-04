Secondo Tuttosport i destini di Lautaro Martinez e Federico Chiesa sono sempre più incrociati. Questo perché, da una parte l’Inter, dall’altra la Fiorentina attendo che i due escano allo scoperto: se vogliono essere ceduti, devono rompere il cordone ombelicale con il club, anche per evitare cortocircuiti con le tifoserie.

Inoltre ovviamente tanto l’Inter quanto la Fiorentina nel caso in cui dovesse verificarsi la prima condizione, sono entrambe fermamente convinte nel farsi pagare fino all’ultimo milione per il cartellino. Anche perché, tanto Martinez quanto Chiesa forti dei loro 22 anni, il meglio in carriera sono destinati a darlo nel club dove troveranno asilo.