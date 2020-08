Alla Fiorentina serve un bomber da doppia cifra, solo in seguito poi si potrebbe decidere di mandarlo in prestito per fare esperienza al Sassuolo o al Crotone che sono interessate a lui. Milik alla Fiorentina? Ipotesi intrigante ma in forte pressing c’è la Juventus, concorrente tutt’altro che semplice. Le piste che restano vive sono quelle che portano a Mario Mandzukic e a Marcus Thuram, figlio d’arte. Lo scrive il Corriere dello Sport.

