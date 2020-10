Gazzetta, Mandzukic ha rifiutato la Fiorentina: l’ex Juventus tentato da proposte migliori

La Serie A è in cima ai suoi pensieri, strano ritrovarli svicolati. Mario Mandzukic ha lasciato la Juve un anno fa per noti motivi, ma in tanti lo rimpiangono. E le occasioni evidentemente non gli mancano: la Fiorentina ha già bussato invano alla sua porta. La Lokomotiv Mosca a fine settembre l’aveva quasi convinto ma lui ha tenuto duro e ora nel suo entourage pregustano occasioni importanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

