TMW, la Fiorentina offre a Mandzukic un biennale con opzione da 3 milioni l’anno. I dettagli

Mario Mandzukic, ex Juventus, sta vivendo un periodo di ferie dopo lo svincolo dall’Al Duhail ma sembra avere già le valigie pronte per l’Italia. Il centravanti sta trattando mediante i suoi agenti con la Fiorentina. I gigliati mettono sul piatto un biennale, con opzione per il terzo a circa 3 milioni. L’idea stuzzica Mandzukic che sarebbe ben disposto a tornare in Serie A, si potrebbe prendere qualche giorno per capire se arriverà l’Inter di Conte. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.