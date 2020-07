Franck Ribery ha concesso un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, questi i passaggi più importanti

Quanti anni pensa ancora di giocare?

«Finché avrò ancora voglia e le giuste motivazioni e il mio fisico continuerà a reggere vorrei continuare».

Castrovilli è già bravo come lei nel dribbling?

«Gaetano è molto forte, sicuramente è stato utile per lui fare esperienza in Serie B. Ha grande umiltà, ma deve continuare a lavorare, solo così potrà togliersi le soddisfazioni che merita».

Chiesa è tornato a correre e a lottare sulla fascia: è quello il suo ruolo o è una seconda punta?

«Chiesa ha caratteristiche fisiche e tecniche straordinarie, può essere utile in più zone del campo a seconda delle esigenze. Per quanto riguarda il suo futuro vale lo stesso discorso fatto per Castrovilli. Federico é giovane e deve pensare solo a lavorare e crescere, le qualità ci sono e con il sacrifico potrà raggiungere i risultati che desidera».

Cutrone e Vlahovic sono due attaccanti da squadra che deve conquistare l’Europa?

«Sono giovani, ambiziosi e hanno una gran voglia di migliorarsi: possono diventare entrambi calciatori importantissimi per la Fiorentina».

Si parla di un interessamento della Fiorentina per il suo vecchio compagno Mandzukic.

«Mario è un grande campione. Bisogna vedere cosa vuole per se stesso in questa fase della sua carriera».

Cosa ha colpito Ribery del presidente Rocco Commisso?

«Rocco e la sua famiglia sono bravissime persone, Rocco ha grande carisma e un entusiasmo trascinante. È un riferimento importantissimo per tutti noi. Ci sentiamo spesso prima e dopo le partite, è sempre molto vicino».

Manca molto alla Fiorentina per essere una squadra da Coppe?

«Penso che già in questa stagione avremmo potuto fare un po’ di più. È evidente che al momento non siamo a livello delle big, ma con due o tre grandi calciatori e la crescita dei nostri giovani credo che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni molto presto».

La Fiorentina può vincere contro l’Inter a Milano?

«L’Inter è una squadra fortissima, ma noi fuori casa abbiamo fatto buone prestazioni, siamo sereni e possiamo fare una bella partita. Dopo ci sarà la Roma, in questa stagione ho già segnato sia a San Siro che all’Olimpico…».

Cosa le manca del Bayern e di Monaco di Baviera?

«Il Bayern e Monaco di Baviera sono la mia seconda casa, sicuramente mi mancano tante cose, a cominciare dai tanti amici che ho lì».

Dopo aver vinto tutto ha ancora un sogno nel cassetto?

«Sarebbe bello regalare un trofeo anche ai tifosi viola».

Un saluto ai tifosi della Fiorentina.

«Più che un saluto vorrei ringraziarli per il grande affetto che mi hanno regalato. Mi auguro che presto possano tornare allo stadio».