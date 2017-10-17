Partire largo a sinistra per accentrarsi. Rincorre gli avversari, Cyril Thereau, il Mandzukic della Fiorentina
E’ senza dubbio Thereau il protagonista principale, la sorpresa più bella di questo avvio di campionato della Fiorentina. In queste prime 8 giornate Pioli ha ritagliato un ruolo specifico e particolar...
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 11:21
E’ senza dubbio Thereau il protagonista principale, la sorpresa più bella di questo avvio di campionato della Fiorentina. In queste prime 8 giornate Pioli ha ritagliato un ruolo specifico e particolare all’ex Udinese, che parte largo a sinistra per poi farsi trovare spesso all’interno dell’area di rigore, pronto a rincorrere eventualmente gli avversari in fase di recupero. In pratica una sorta di Mandzukic viola. Così scrive La Gazzetta dello Sport.